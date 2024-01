Nothing Phone mit OS 2.5: Die Android-Beta macht Fortschritte

Kurz vor Weihnachten ist das in London ansässige Unternehmen Nothing mit der Veröffentlichung von Nothing OS 2.5 für das Nothing Phone 2 in die Öffentlichkeit getreten. Gleichzeitig wurde ein Beta-Testprogramm für die gleiche Systemversion für das ältere Nothing Phone 1 gestartet und die erste Betaversion den Nutzern zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Nun gibt es neue Informationen, die auf eine baldige Veröffentlichung der finalen Version schließen lassen.

Die zweite Beta-Version mit zahlreichen Verbesserungen, Neuerungen und Fehlerbehebungen steht nämlich ab sofort zur Verfügung. Darüber hinaus wurde der Nachtmodus der Kamera verbessert und die Genauigkeit des Sensors für den Fingerabdruck erhöht. Das Januar-Sicherheitsupdate ist ebenfalls in der neuen Beta-Version enthalten. Der Zugang zur Beta-Version ist im offiziellen Community-Forum beschrieben.

Die Release Notes sind wie folgt formuliert:

Nothing OS 2.5 – Open Beta 2 – Phone (1) – What’s new in this update: Improvements Optimised brightness in Night Mode photography.

Improved overall smoothness when taking pictures.

Optimised sound effects for specific games.

Supported pull-down access to Quick Settings for network and connectivity options from the lock screen.

Improved compatibility with certain chargers.

Optimised background processes – improving the issue of background task termination.

Optimised performance when memory is running low.

Enhanced fingerprint recognition accuracy.

Optimised VoLTE icon display logic in the status bar.

Upgraded Google security patch to January 2024. Bug Fixes Improved display to correct abnormal notification background colours.

Resolved unresponsive Bluetooth icon in the Quick Settings.

Resolved noise issues with Bluetooth audio devices in specific scenarios.

Resolved issue where battery percentage was not displayed in the status bar.

Resolved abnormal display issues with the clock widget.

Improved stability of the System UI.

Resolved unresponsive calculator widget on the lock screen.

Fixed overlapping issue between lightweight notifications and banner notifications in Game Mode.

General bug fixes and improvements.

Ein Termin für die Veröffentlichung der finalen Fassung von Nothing OS 2.5 wurde noch nicht bekannt gegeben. Das Betaprogramm für das Nothing Phone 2 lief etwa zwei Monate, und es wurden zwei Betaversionen herausgegeben.

Ich vermute, dass das Unternehmen das Update für das Nothing Phone 1 entweder kurz vor oder direkt auf dem Mobile World Congress im Februar veröffentlichen wird – erwartet wird nämlich ein neues Smartphone von Nothing, das direkt mit Nothing OS 2.5 und Android 14 kommt. Aus der Sicht des Marketings könnte man die Aktualisierungspolitik dann in der Ankündigung sehr präsent verpacken.

-->