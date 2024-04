Nothing wählt neue Strategie für Kopfhörer

Nothing startete mit einem Kopfhörer vor ein paar Jahren und das bleibt auch eine wichtige Kategorie für die Marke des ehemaligen OnePlus-Chefs. Doch für 2024 ist eine neue Strategie geplant, die man am 18. April mit zwei neuen Produkten zeigt.

Nothing Ear und Nothing Ear (a) geplant

Wir bekommen keinen Nothing Ear 3, wir bekommen einfach nur einen Nothing Ear zu sehen, man wählt also den Weg von Apple, die nicht immer eine Nummer hinter die Produkte packen und auch sehr gerne von einer neuen Generation sprechen.

Neben dem Nothing Ear ist noch der Nothing Ear (a) geplant, also ein günstigeres Modell, welches den Nothing Ear Stick ablösen dürfte. Das a-Branding kennen wir bereits von Nothing, denn in diesem Jahr gab es auch der erste Nothing Phone 2a.

Das Lineup von Nothing wird derzeit also nach unten ausgebaut, es gibt seit ein paar Monaten auch eine günstige CMF-Reihe. Mal schauen, ob Nothing irgendwann den Schritt zu Highend wagt, mit dem Nothing Phone 3 passiert das aber nicht.

