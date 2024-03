Neue Kopfhörer? Nothing deutet neue Produkte an

Mit einem Nothing Phone 3 rechne ich derzeit noch nicht, aber es wäre durchaus an der Zeit für neue Kopfhörer bei Nothing. Und es gab vor ein paar Wochen das Gerücht, dass wir bald die Nothing Ear 3 sehen könnten. Jetzt geht es bald los.

Über die sozialen Netzwerke hat die Marke einen ersten Teaser veröffentlicht und setzt dabei wie immer auf Tiere. In diesem Fall sehen wir aber zwei, werden wir also auch zwei neue Kopfhörer sehen? Wird auch der alte Nothing Ear Stick ersetzt?

Besonders viele Details haben wir noch nicht, aber Nothing ist dafür bekannt, dass diese nach dem ersten Teaser zügig kommen. Ich gehe also davon aus, dass die neuen Produkte im April anstehen, den Nothing Ear 3 würde ich als sicher einordnen.

