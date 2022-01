Erste Details zu Android 13 aufgetaucht

Google befindet sich zwar noch in der Beta-Phase für Android 12L, doch Android 13 dürfte ebenfalls kommenden Monat in die übliche Developer Preview gehen. Das ist dann noch nicht die Beta, aber wir erfahren, wohin die Reise in diesem Jahr geht.

Android 12 wurde übrigens Mitte Februar bestätigt, es könnte also in etwa einem Monat losgehen, immerhin haben wir schon einen internen Namen (Tiramisu). Ach, und mit der ersten Beta rechnen wir dann wieder im Mai zur Google I/O 2022.

Drei Details zu Android 13

Bei Android Police hat man jetzt die ersten Details zu Android 13 auftreiben können und verraten, dass es wohl ein Top-to-Share-Feature gibt, mit dem man Inhalte zwischen Geräten teilen kann. Details zur Funktion stehen allerdings noch aus.

Außerdem verrät Android Police, dass der QR Scanner auf den Lockscreen von Android 13 wandert und es soll einen neuen „Output Picker“ geben. So wird die Option bezeichnet, bei der man wählen kann, welches Medium einen Inhalt abspielt.

Das sind ehrlich gesagt keine spannenden Details und es sind wirklich mal Details und keine größeren Neuerungen. Das liegt daran, dass Android Police die Infos aus einer sehr frühen Version von Android 13 hat und dort oft viele Features fehlen.

Ich gehe mal davon aus, dass Android Police diese Woche nach und nach mehr Details zu Android 13 veröffentlichen wird, da man das alles gerade analysiert. Wir werden das beobachten und euch dann ab und zu spannende Infos nachreichen.

