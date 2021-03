O2 5G-Netz funkt in über 30 Städten

Das O2 5G-Netz funkt mittlerweile in über 30 Städten mit rund 1.000 5G-Antennen auf 3,6 GHz, wie der Netzbetreiber heute verkündet hat.



Bis Jahresende will Telefónica Deutschland / o2 über 30 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 5G erreichen, bis 2025 will man zudem ein flächendeckendes 5G-Netz hierzulande am Start haben.

Aktuell funken im O2-Netz rund 1.000 5G-Antennen in Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dachau, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Feucht, Frankfurt, Fürth, Hamburg, Heilbronn, Herzogenaurach, Karlsruhe, Köln, Landsberg am Lech, Leinfelden-Echterdingen, Mannheim, Mönchengladbach, München, Münster, Nürnberg, Potsdam, Rosenheim, Röthenbach an der Pegnitz, Stuttgart, Waiblingen und Wuppertal.

Heute gab man außerdem an, dass 6.000 weitere 5G-Antennen auf 3,6 GHz sowie mehrere Tausend 5G-Stationen über andere Frequenzbereiche geplant seien. Den Zugang zum eigenen 5G-Netz bietet o2 seit Oktober 2020 an.

In Zusammenarbeit mit der Telekom und Vodafone plant Telefónica Deutschland / o2 außerdem, hunderte sogenannter „grauer Flecken“ im 4G-Netz zu schließen, wie wir im Januar bereits berichtet haben.

