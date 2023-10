o2: Kostenlose Anrufe, SMS und Daten für die Region Israel – auch für Aldi Talk und Co.

O2 Telefónica ermöglicht (ähnlich wie die Telekom) kostenlose Anrufe und SMS zwischen Israel und Deutschland über alle Marken hinweg.

Der Service gilt rückwirkend ab dem 12.10.2023 bis zum 31.10.2023 und umfasst Anrufe und SMS aus dem Mobilfunk- und Festnetz. Prepaid-Kunden erhalten eine Gutschrift und der Service gilt für Marken wie O2, Blau, Aldi Talk, FONIC und Netzclub sowie für Prepaid- und Postpaid-Kunden.

Darüber hinaus bietet O2 Telefónica seinen Kunden in diesem Zeitraum kostenlose Datennutzung in Israel. Dieses Roaming gilt für alle Kunden, einschließlich Prepaid- und Postpaid-Kunden, über alle Marken von O2 Telefónica. Obendrein sind auch Festnetzgespräche von O2 Telefónica in Deutschland nach Israel im genannten Zeitraum kostenlos.

