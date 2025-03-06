o2 Mobile Unlimited Max: Unlimitierte Internet-Flat mit 300 Mbit/s im 5G-Netz für 29,99 Euro

Freenet bietet ab sofort eine attraktive Aktion für den Tarif o2 Mobile Unlimited Max an. Kunden können den Tarif mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder monatlich kündbar für nur 29,99 Euro im Monat nutzen.

Der Tarif bietet unbegrenztes Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s im 5G-Netz von o2. Normalerweise würde der Tarif 99,99 € kosten, aber durch verschiedene Rabatte wird der Preis deutlich gesenkt. Der Anschlusspreis beträgt bei der 24-monatigen Vertragslaufzeit 0 €, bei der monatlich kündbaren Variante 19,99 €.

Darüber hinaus sind alle wichtigen Features wie Telefon- und SMS-Flatrate, EU-Roaming, VoLTE, WiFi-Calling sowie die Nutzung einer eSIM enthalten. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos möglich, außer aus einem bestehenden freenet-Tarif im o2 Netz. Der Vertragsbeginn kann flexibel bis zum 31. März 2025 gewählt werden.

Als Bonus erhalten die Kunden einen Freimonat für waipu.tv Perfect Plus, ein Streaming-Angebot im Wert von 12,99 Euro pro Monat, das danach flexibel gekündigt werden kann. Zusätzlich erhalten alle Kundinnen und Kunden die freenet Travel eSIM mit 200 MB freiem Datenvolumen im Ausland.

