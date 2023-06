o2 Mobile: Das ist der ganz neue XL-Tarif

Bei o2 hat man das Angebot der Mobile-Tarife zum Start ins neue Jahr überarbeitet und wir haben euch hier auch schon darüber informiert. Jetzt ergänzt man das o2 Mobile-Portfolio allerdings um einen ganz neuen Tarif nach oben: o2 Mobile XL.

Für 62,99 Euro pro Monat gibt es hier 280 GB Datenvolumen, was sich laut o2 für Vielsurfer eignet. Die Geschwindigkeit liegt bei 500 MBit/s im Download. Ihr könnt den neuen Mobilfunktarif ab dem 5. Juli 2023 über die Webseite von o2 buchen.

Natürlich gibt es auch hier den Grow-Vorteil von o2 und damit kann man noch mehr Datenvolumen herausholen. Bei o2 hat man das mal mit einer Grafik symbolisiert:

Ich finde es bis heute krass, dass wir in Deutschland so viel Geld für Internet zahlen vor allem im mobilen Bereich. Die Netzbetreiber tun wirklich alles, um echte Flats zu vermeiden. Und wenn man sie anbietet, dann will man nicht, dass sie voll genutzt werden. Apropos, o2 Unlimited Max kostet jetzt immerhin „nur“ noch 99,99 Euro.

In unserem hauseigenen Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das ganz persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

