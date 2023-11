o2 Telefónica: Netzabdeckungskarte zeigt geplante Verbesserungen

O2 stattet seine Netzabdeckungskarte mit einem neuen Service aus: Ab sofort zeigt die Netzabdeckungskarte an, wenn Netzausbaumaßnahmen geplant sind.

O2 Telefónica investiert nach eigenen Angaben jährlich eine Milliarde Euro in den Ausbau seines Netzes und bietet seinen Kunden nun einen neuen Service an. Die Netzabdeckungskarte auf o2.de/netz zeigt, ob in bestimmten Regionen Netzausbaumaßnahmen geplant sind. Dies soll es den Kunden ermöglichen, kurzfristige Verbesserungen für ihren Wohn-, Arbeits- oder Urlaubsort nachvollziehen zu können.

Dank des neuen Features „In Kürze“ können Nutzer Vorhersagen darüber erhalten, wie sich die Netzabdeckung innerhalb von vier Wochen entwickeln wird. Dazu gehören Informationen zu 5G- oder 4G/LTE-Ausbaumaßnahmen sowie zu Netzverdichtungen.

Das 5G-Netz von O2, das in den vergangenen Monaten stark ausgebaut wurde, versorgt mittlerweile mehr als 90 Prozent der Bevölkerung mit Mobilfunk. Das fiel auch in aktuellen Mobilfunknetztest positiv auf.

