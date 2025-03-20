o2 verbessert Unlimited-Tarife

O2 hat eine neue Aktion gestartet, die bis zum 5. Mai läuft und die Unlimited-Tarife aufwertet. Unter dem Motto „Unlimited wie Du es brauchst“ stehen drei Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen zwischen 19,99 Euro und 29,99 Euro pro Monat zur Auswahl.

Die Tarife unterscheiden sich hauptsächlich in der Geschwindigkeit: 15 Mbit/s für den Smart-Tarif, 300 Mbit/s für den Max-Tarif und eine flexible On-Demand-Variante mit 10 GB pro Tag und zusätzlicher Nachbuchungsmöglichkeit.

Die Preise gelten dauerhaft und die Tarife sind auch mit Smartphones kombinierbar – beispielsweise kann das iPhone 16 Pro mit dem Unlimited Smart Tarif für 54,99 Euro monatlich erworben werden.

Zusätzlich bleiben die Sonderpreise für die Gigabyte-Tarife bestehen: Der O2 Mobile L mit 100 GB kostet weiterhin 19,99 Euro, während der O2 Mobile XL mit 300 GB für 24,99 Euro erhältlich ist.

