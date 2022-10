One UI 6: Update auf Android 14 bringt eine Basis-Funktion mit

Samsung verteilt gerade One UI 5, das Update basiert auf Android 13. Was aber weiterhin fehlt und was viele Nutzer seit Jahren kritisieren: Seamless Updates. Die „nahtlosen Updates“ kamen schon mit Android 7 und sind durchaus praktisch.

Via A- und B-Partition kann das Android-Update so bequem in Hintergrund auf dem Gerät installiert werden und man kann es weiter nutzen. Dann gibt es oft nur einen kurzen Neustart und das war es. Bei Samsung dauert dieser Ablauf aber länger.

One UI 6 soll nahtloses Updates mitbringen

Eigentlich sollten die nahtlosen Updates mal mit Android 11 zur Pflicht werden, aber das kam dann doch anders. Was aber seit Android 13 vorgeschrieben ist: Eine A- und B-Partition. Und das scheint Samsung zum Umdenken angeregt zu haben.

Mit One UI 5 gibt es diese nahtlosen Updates zwar noch nicht, aber Sally Jeong von Samsung hat gegenüber Android Authority bestätigt, dass man das gerne mit One UI 6 einführen möchte. Mit dem Update auf Android 14 wird das also kommen.

Für mich ist das zwar keine essenzielle Funktion bei Android, aber ich habe auch nie verstanden, warum Samsung das ignoriert hat. Sagt man auch nicht. Es wird aber jetzt eben noch ein Jahr dauern, bis diese Funktion dann mit Android 14 kommt.

Samsung vs. Google: Test als Video

Flaggschiff-Test 2022: Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Google Pixel 7 Pro Willkommen zur Flaggschiff-Reihe 2022, einem persönlichen Highlight im Jahr. Heute geht es mit Samsung und Google direkt in die nächste Runde. Was ist die Flaggschiff-Reihe? Hier lasse ich die Android-Flaggschiffe des Jahres in diversen Kategorien antreten und ziehe dann ein…17. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->