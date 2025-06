One UI 7: Samsung veröffentlicht weitere Betaversion zum Testen

Es hatte sich bereits angedeutet, dass das Beta-Testprogramm für One UI 7 sechs Beta-Versionen umfassen wird und wider Erwarten hat das südkoreanische Unternehmen nun eine weitere Beta für registrierte Nutzer veröffentlicht. Da One UI 7 und damit auch Android 15 ab dem 7. April offiziell in den Rollout gehen, wird dies wohl die letzte Betaversion sein.

One UI 7 Beta 6 für die S24-Modelle enthält wie gewohnt zahlreiche Bugfixes, kleinere Anpassungen und auch einige neue Funktionen wie das Starten des Assistenten über den Seitenbutton oder neue KI-Funktionen wie die Möglichkeit, mobile Websites als Zusammenfassung aufzulisten.

Ich bin gespannt, welche Neuerungen das große Android-Update auch für mein Galaxy Tab S9 bringen wird. Laut Samsung soll das Tablet das Update Mitte April erhalten.

