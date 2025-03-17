Firmware und OS

Samsung One UI 7: Beta-Testprogramm nähert mit sich dem Ende zu

Samsung Galaxy S23 Ultra Hand

Da die finale Version von One UI 7 in wenigen Wochen zunächst für die Galaxy S24-Modelle und später für weitere Smartphones und Tablets verfügbar sein wird, neigt sich das Beta-Testprogramm damit dem Ende zu. Zuvor wird noch die voraussichtlich fünfte und letzte Betaversion für registrierte Nutzer veröffentlicht.

Laut den Release Notes (Danke an Sammobile) konzentriert man sich in erster Linie auf die Behebung von Fehlern, das Update ist ca. 950 MB groß und beinhaltet auch das Sicherheitsupdate vom März, welches auch außerhalb des Beta-Testprogramms bereits für einige Smartphones aus dem Hause Samsung veröffentlicht wurde.

One UI 7.0 Beta 5 update

  • Fix the intermittent display error of the Now Bar controller.
  • Fix the lock screen notification setting error.
  • Fix the issue with icons appearing small on the widget setting screen.
  • Fix intermittent blur issues after setting up Widget transparency.
  • Fix partial font/image overlap issues.
  • Fix quick action menu spacing.
  • Fix the issue where the Gallery edit button does not operate intermittently.
  • Fix notification history operation error.
  • Improve media playback to display as a real-time notification
  • Many other improvements.

