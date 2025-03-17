Samsung One UI 7: Beta-Testprogramm nähert mit sich dem Ende zu

Da die finale Version von One UI 7 in wenigen Wochen zunächst für die Galaxy S24-Modelle und später für weitere Smartphones und Tablets verfügbar sein wird, neigt sich das Beta-Testprogramm damit dem Ende zu. Zuvor wird noch die voraussichtlich fünfte und letzte Betaversion für registrierte Nutzer veröffentlicht.

Laut den Release Notes (Danke an Sammobile) konzentriert man sich in erster Linie auf die Behebung von Fehlern, das Update ist ca. 950 MB groß und beinhaltet auch das Sicherheitsupdate vom März, welches auch außerhalb des Beta-Testprogramms bereits für einige Smartphones aus dem Hause Samsung veröffentlicht wurde.