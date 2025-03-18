One UI 7 kommt: Samsung nennt Datum für Android 15 Update

Samsung kündigte Ende Oktober 2023 (!) an, dass man die Entwicklung an One UI 6 und somit Android 14 abgeschlossen habe und das große Update ab sofort für erste Galaxy-Modelle verteilt. Bei One UI 7 dauerte es dieses Mal deutlich länger.

Vor einem Jahr blickten wir bereits auf One UI 6.1, doch One UI 7.1 wurde wohl schon intern gestrichen, da One UI 7 zu lange dauert. Noch läuft die Beta-Phase, aber Samsung hat uns heute endlich ein finales Datum für das Update genannt.

One UI 7: Samsung nennt Datum

Samsung wird One UI 7 und somit Android 15 ab dem 7. April als Update verteilen und es geht mit der Galaxy S24-Reihe, dem Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 los, so Samsung. Weitere Galaxy-Smartphones folgen dann in den Monaten danach.

Man sprach bereits über April vor ein paar Wochen, jetzt wird es also konkret. Über One UI 8 und Android 16 spricht man noch nicht, aber angeblich arbeitet man auch an der neuen Version. Die neue Android-Version läuft übrigens schon stabil und bei Google wird man das neue Update ab Juni für die Pixel-Smartphones verteilen.

Wir werden sehen, ob Android 15 eine Ausnahme für Samsung war und man jetzt wieder schneller ist, aber dieses Mal hat man fast ein halbes Jahr länger als bisher benötigt. Ich hoffe, dass es eine Ausnahme bleibt und Samsung wieder nachlegt.