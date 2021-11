OnePlus 10 Pro: So sollen die Spezifikationen aussehen

Das OnePlus 10 Pro steht bald an, jedenfalls in China. Dort wird es wohl schon im Januar vorgestellt. Daher hatten wir auch schon die ersten Renderbilder für euch, die ihr auch hier im Beitrag sehen könnt. Nun geht es um die Spezifikationen.

OnePlus 10 Pro: Aktuelle Hardware für 2022

Laut 91mobiles erwartet uns ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit QHD-Auflösung und 120 Hz. Unter der Haube werkelt der neue Snapdragon 8 Gen1 (heißt jetzt so) und dazu kommen 8 oder 12 GB RAM und 128 oder 256 GB interner Speicher.

Eine IP68-Zertifizierung ist auch wieder mit dabei und es gibt 5000 mAh. Details zum Ladevorgang gibt es noch nicht, aber da können wir vielleicht sogar mit 125 Watt rechnen. Bei der Triple-Kamera sprechen wir über 48 (Haupt) + 50 (Ultraweit) + 8 (Zoom) MP und die Periskop-Kamera hat es nicht ins finale Gerät geschafft.

Klingt auf den ersten Blick fast schon langweilig und wie das OnePlus 9 Pro. Nur mit einem frischen Design und einem neuen Chip. Dabei werden die meisten von euch mit Sicherheit noch nicht mal ansatzweise den Snapdragon 888 ausgereizt haben.

Interessant wird also eher, was man mit der Kamera zeigt. Letztes Jahr wurde die Partnerschaft mit Hasselblad offiziell, aber der Einfluss war sehr gering. In diesem Jahr erwarte ich daher mehr. Wobei man auch sagen muss: Android-Flaggschiffe sind an einem Punkt angekommen, wo der Fortschritt von Jahr zu Jahr kleiner wird.

