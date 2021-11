OnePlus 10 Pro kommt wohl etwas später nach Europa

Wir haben in den letzten Tagen einige Leaks zum OnePlus 10 Pro gesehen, was auch daran liegt, dass es kommendes Jahr früher kommen soll. Allerdings nicht in Europa, sondern nur in China, das hat der sehr zuverlässige Max nun behauptet.

In Asien peilt OnePlus demnach schon einen Marktstart im Januar oder Februar an, global soll es aber erst im März oder April losgehen. Das OnePlus 10 Pro kommt also nicht später, es kommt nur ein paar Wochen früher in China auf den Markt.

Warum diese zweigleisige Strategie? Ich weiß es nicht, aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die Hersteller aus China diesen Weg wählen. Vielleicht gibt es in diesem Jahr aber größere Unterschiede, das wissen wir bisher noch nicht.

