OnePlus 10 Pro mit Preis bei MediaMarkt und Saturn gelistet

Am Wochenende haben internationale Medien das OnePlus 10 Pro bei MediaMarkt und Saturn in Deutschland entdeckt, jedenfalls eine Version und Farbe. Es handelt sich um die Basisversion mit 128 GB Speicher in Volcanic Black für 899 Euro.

Das OnePlus 10 Pro wird es außerdem noch in Grün und wahlweise noch mit 256 GB Speicher geben. Falls der Preis bei MediaMarkt und Saturn der UVP für das OnePlus 10 Pro entspricht, dann dürfte die größere Version 999 Euro kosten.

Klingt logisch, dürften jetzt einige sagen, immerhin waren das auch die Preise beim OnePlus 9 Pro. Finde ich aber nicht, denn Oppo hat die Preise zum Beispiel deutlich angezogen und ich hätte mich auch nicht über 999 Euro für die Basis gewundert.

Vermutlich hebt man sich die Preissteigerung für das mögliche OnePlus 10 Ultra auf, welches in Q3 2022 kommen soll und dann sicher über 1.000 Euro kosten wird.

OnePlus hat ein Event am Donnerstag (31. März) geplant, da werden wir dann die finale Bestätigung mit allen Details bekommen. Sieht aber so aus, als ob die zwei Shops aus Deutschland die letzte spannende Frage schon vorab verraten haben.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

