OnePlus 8 Pro: Werbeclip mit Robert Downey Jr.

OnePlus schnappte sich letztes Jahr einen Werbebotschafter: Robert Downey Jr. ist seit dem das Gesicht von OnePlus. Er hatte das OnePlus 8 Pro auch schon ein paar Wochen vor dem Launch und sorgte damit für einen „Leak“.

Das Unternehmen nutzt Robert Downey Jr. allerdings auch für Werbung und hat zusammen mit ihm einen Werbeclip produzieren lassen. Darin bewirbt man das schnelle Laden, 5G, das Display mit 120 Hz und das neue Gracial Green.

OnePlus: Downey wirbt nur in China

Nun muss man aber noch dazu sagen, dass wir diesen Clip so nicht in Europa sehen werden, denn Robert Downey Jr. ist nur in China das Gesicht von OnePlus. Ich weiß nicht, warum man exklusiv China einen Werbebotschafter hat, immerhin hätte OnePlus mit BBK im Rücken auch genug Geld für eine Kampagne bei uns.

Meine Vermutung ist aber, dass das nur eine Frage der Zeit ist. OnePlus ist nun ganz oben angekommen, sowohl bei der Ausstattung, als auch bei den Preisen. Und wenn man auf dem Massenmarkt gegen Samsung oder Huawei antreten will, dann muss man auch etwas mehr Geld in „klassische“ Werbung stecken.

