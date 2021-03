OnePlus 9 Pro: Bonus für Vorbesteller

OnePlus wird am 8. März bekannt geben, wann wir das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro sehen werden. Es ist sozusagen eine Ankündigung für die Ankündigung. Das Event selbst wird aber laut Evan Blass von Voice nicht viel später stattfinden.

Der Vorverkauf der neuen OnePlus-Reihe, die neben dem OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro auch aus dem OnePlus 9R (unklar, ob auch in Deutschland) besteht, ist für den 23. März geplant. Das Event dürfte also am 22. oder 23. März stattfinden.

OnePlus: Kopfhörer für Vorbesteller

Für Vorbesteller wird es einen kleinen Bonus geben, denn beim OnePlus 9 erhält man die OnePlus Buds Z dazu und wer ein OnePlus 9 Pro vorbestellt, für den gibt es die Steve Harrington Edition. Ihr findet die Modelle bei OnePlus im Online Shop.

Ein Kopfhörer für 60 Euro ist jetzt nicht die attraktivste Aktion, aber sowas gab es in der Vergangenheit gar nicht bei OnePlus. Mittlerweile passt man sich mit den Aktionen der Konkurrenz (Samsung und Co.) an (jedoch auch bei den Preisen).

Wir haben bereits einige Details zum kommenden OnePlus 9 Pro und werden in den nächsten Tagen sicher noch mehr über die neue Android-Reihe erfahren.

