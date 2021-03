OnePlus 9 Pro: Das sind die neuen Farben

Wir haben bereits einige Details zum kommenden OnePlus 9 Pro und da wir uns nun im März befinden, wird OnePlus das Event bald ankündigen. Der zuverlässige Max J. geht davon aus, dass wir das Datum am 8. März bekommen werden.

OnePlus 9 Pro kommt in drei Farben

Nun hat man bei den XDA Developers aber bereits die möglichen Farben vorab herausfinden können, die uns beim OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro erwarten. Die Farben vom OnePlus 9R (so der Name des dritten Modells) gibt es aber nicht.

Das OnePlus 9 wird es demnach in Astral Black, Arctic Sky und Winter Mist geben und das OnePlus 9 Pro in Stellar Black, Forest Green und Morning Mist. Beim Pro-Modell bedeutet das also: Schwarz, eine Art Silber/Gau und noch ein Grün.

Das Beitragsbild zeigt übrigens ein älteres Mockup, welches das finale Design gut trifft. Diese Farbe wird es aber so nicht geben. Irgendwie schade, denn sie sieht gut aus. Die Farben beim OnePlus 9 Pro sind übrigens alle matt gehalten.

