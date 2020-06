OnePlus kündigt neue Smartphone-Reihe an

OnePlus lässt das Marketing für das kommende Mittelklasse-Smartphone wie erwartet anlaufen und hat heute direkt bestätigt, dass eine neue Serie (oder Reihe) an Smartphones geplant ist. Es soll das Flaggschiff-Erlebnis in einer „bezahlbaren“ Smartphone-Reihe von OnePlus geben, so das Unternehmen.

„Nord by OnePlus“ steht an

Das Unternehmen wirft zwar öfter mal das Wort „Flaggschiff“ in den Raum, aber es wird höchstwahrscheinlich die gehobene Mittelklasse sein. Zumindest dann, wenn man ein Flaggschiff so definiert, dass ein Snapdragon 8XX verbaut ist. Beim neuen Modell von OnePlus wird es wohl eher der Snapdragon 765 sein.

Die neue Reihe soll in Europa und Indien eingeführt werden, Nordamerika kommt erst später. Es ist bisher auch unklar, wie viele neue Modelle man hier geplant hat, denn in der Gerüchteküche macht bisher nur ein Modell für Juli die Runde.

Die neue Reihe wird wohl „OnePlus Nord“ oder „Nord by OnePlus“ heißen, was man von offizieller Seite noch nicht bestätigen wollte. Der neue Instagram-Account für die Reihe nennt sich „onepluslitezthing“, was aber wohl eine Anspielung an die Gerüchte (OnePlus 8 Lite und OnePlus Z) der letzten Monate ist.

Every story has a beginning. And this one starts somewhere on Instagram 😉 — OnePlus (@oneplus) June 23, 2020

