OnePlus Nord: Quad-Kamera und neues Design

OnePlus hat für 2020 große Pläne und wir werden im Sommer nach langer Zeit auch mal wieder ein Mittelklasse-Smartphone sehen. Das machte erst als OnePlus Z die Runde, ist mittlerweile aber als OnePlus Nord (oder auch Nord by OnePlus) bekannt. OnePlus wird das Modell irgendwann im Juli vorstellen.

Doch das Design wird nicht dem entsprechen, welches wir bereits von OnLeaks gesehen haben. Dieser lag zwar beim OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro richtig, aber Max deutet nun an, dass wir ein neues Design und eine Quad- statt Triple-Kamera bekommen werden. Das Design selbst wollte er aber nicht zeigen.

Ich bin gespannt, was OnePlus da für den Sommer geplant hat und wie man sich nach dem OnePlus X dieses Mal in der Mittelklasse positioniert. Der Markt ist hart umkämpft und es wird sicher nicht leicht. OnePlus will damit immerhin eine neue Zielgruppe erobern, die OnePlus bisher vielleicht noch gar nicht kennt.

