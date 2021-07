OnePlus und der neue „Flaggschiff-Killer“

Als OnePlus das OnePlus One vor der Ankündigung anteaserte, da sprach man gerne von einem Flaggschiff-Killer. Das Unternehmen hat diesen Begriff, den die anderen danach auch gerne mal nutzten, quasi erfunden und vorgelegt.

OnePlus Nord als „Flaggschiff-Killer“?

Mittlerweile ist die Flaggschiff-Reihe mit 1000 Euro auf dem Level der Konkurrenz angekommen und daher versucht man mit der Nord-Reihe anzugreifen. Hier steht nun das OnePlus Nord 2 an und das bezeichnet man als „Flaggschiff-Killer“.

Die Ankündigung findet am 22. Juli um 16 Uhr statt, also ziemlich genau ein Jahr nach dem ersten Nord-Modell. Und ein Detail ist auch schon bekannt: Es kommt mit einem Dimensity 1200 von MediaTek, Qualcomm ist also dieses Jahr raus.

Ich fand die Bezeichnung „Flaggschiff“ schon beim Realme GT übertrieben, doch die BBK-Gruppe scheint wieder in dieser Region, jetzt wo Xiaomi so stark wächst, angreifen zu wollen. Flaggschiffe sind das aber nicht und auch keine Killer. Das sind gute Smartphones für die Mittelklasse und mehr ist das am Ende eben nicht.

Video: Wir müssen über OnePlus sprechen

