OnePlus Watch startet am Freitag

Die OnePlus Watch wird ab Freitag im Online Shop von OnePlus erhältlich sein. Sie ist in Schwarz und Silber erhältlich und bereits bei OnePlus gelistet. Der Preis liegt bei 159 Euro und eine Sonderversion in Gold wird dann noch etwas später folgen.

In den ersten Testberichten konnte die OnePlus Watch nicht gut abschneiden und auch das erste Update hat jetzt eher Bugs beseitigt, als neue Features gebracht. Das OS soll weiterentwickelt werden, aktuell ist es aber nicht besonders smart.

-->

Das Highlight scheint in erster Linie das Design und Display zu sein, aber mit Blick auf andere Fitness-Tracker in Uhren-Optik sind die 160 Euro dann nur noch „okay“ und kein Schnäppchen mehr. Vermutlich wäre Wear OS am Ende doch die bessere Wahl gewesen, aber OnePlus war die Akkulaufzeit dann doch etwas wichtiger.

OnePlus Watch im Überblick

1,39 Zoll AMOLED-Display mit 326 ppi

Akku mit 402 mAh

IP68-Zertifizierung

4 GB Speicher (2 GB für Musik)

110 verschiedene Trainingstypen

GPS- und SpO2-Sensor

Video: Die Google Pixel Watch

Kommentar: Eine Google Pixel Watch mit Wear OS wäre wichtig Es steht im Raum, dass Google in diesem Jahr endlich die Pixel Watch auf den Markt bringen wird, die man nun schon so lange plant und die einmal eingestellt wurde. Es wäre ein wichtiger Schritt, mit dem Google ein Zeichen…11. April 2021 JETZT LESEN →

-->