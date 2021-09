Der richtige Weg? OnePlus konzentriert sich weiter auf die Watch

OnePlus hat der eigenen OnePlus Watch ein Update spendiert, ab sofort wird nach und nach Version B_65 verteilt. Diese bringt einen Musikmodus für Spotify mit, es gibt vier neue Watchfaces und mehr – der Changelog ist am Ende des Beitrags.

Es ist schön, dass OnePlus die Smartwatch optimiert, nicht falsch verstehen, aber ich nutze gerade die Samsung Galaxy Watch 4 und frage mich, ob es ein Fehler war nicht auf Wear OS zu setzen, da dort eben viele Funktionen schon da sind.

Die Option für eine Spotify-Playlist ist toll, aber eine vollwertige Spotify-App und auch YouTube Music-App und mehr doch wesentlich besser. Und 4 Watchfaces sind auch gut, aber eine große Auswahl in einem Store doch deutlich besser.

OnePlus fängt bei Null an

Tizen war auch der Versuch von Samsung einen eigenen Weg zu gehen und als man sich davon trennte, war es deutlich ausgereifter als das, was OnePlus jetzt parat hat. Sollte OnePlus also wirklich die Energie in die Watch stecken?

Sowas ist natürlich eine subjektive Sichtweise, das ist mir klar. Und laut OnePlus war die Akkulaufzeit der Grund für diesen Schritt. Aber ist es das wirklich wert, wenn man das OS jetzt über Jahre von Grund auf alleine aufbauen muss?

Samsung hat sich dazu entschieden lieber mit Google zu arbeiten und das Resultat kann sich sehen lassen, dazu aber bald mehr. OnePlus hat immerhin Ende 2020 bestätigt, dass man mit Google spricht, da besteht also noch eine Chance.

Ich persönlich begrüßte zwar immer Konkurrenz, aber bei Smartwatches für Android war die Auswahl in den letzten Jahren vielleicht doch etwas zu groß, da benötigt es nicht noch einen Hersteller, der ein OS komplett bei Null beginnt.

OnePlus Watch B_65 Changelog

Add

Spotify music mode, sync your Spotify playlist.

Support real-time display of some navigation, easy to watch the navigation by raising your hand.

Add 4 new watch faces, enjoy your new style!

Support mobile phone alarm reminder linkage.

Optimization

Optimize the sleep algorithm and make sleep detection smarter.

The vibration intensity can be adjusted in the watch setting to experience stronger vibration reminders.

