Auch als Kombi: Der Opel Astra wird 2023 elektrisch

Als Opel im Sommer 2021 den neuen Astra präsentierte, da war nur von Plug-In-Hybrid die Rede, doch ein paar Wochen später wurde dann die elektrische Version bestätigt – jedoch erst für 2023. Details fehlten, diese holt Opel also heute nach.

Opel Astra Electric kommt im Sommer 2023

Wir bekommen allerdings keinen Astra-e, sondern einen Astra Electric, und Fans von Kombis dürften sich freuen, denn ein elektrischer Sports Tourer ist auch dabei. Der elektrische Astra kommt laut Opel im Sommer 2023, allerdings wollte man noch keinen Preis nennen. Der Hybrid startet bei 38.650 Euro, es dürften 40.000+ Euro sein.

Wir bekommen im neuen Opel Astra Electric einen 54 kWh großen Akku mit 51 kWh nutzbarer Kapazität, was für bis zu 416 km Reichweite reicht. Im Mix sind es aber nur knapp 360 km, man darf also mit ca. 300 km realer Reichweite im Alltag rechnen.

Den Motor kennen wir auch schon von Stellantis, es gibt 115 kW (156 PS) mit einem maximalen Drehmoment von 270 Newtonmetern. Eine Besonderheit gibt es aber noch bei Opel, denn es ist erst bei 170 km/h Schluss, oft sind es hier nur 160 km/h.

An der Wallbox wird mit 11 kW geladen und am Schnelllader mit 100 kW, was im Sommer 2023 nicht mehr ganz zeitgemäß in dieser Preisklasse ist. Stellantis plant derzeit mehrere Elektro-Plattformen, da geht es aber eben erst ab 2024 richtig los.

Bis dahin setzt man auf umgebaute Verbrenner, wie in diesem Fall beim Astra. Die hat man Stück für Stück optimiert, aber die Grenze scheint erreicht. Es ist aber schön zu sehen, dass wir einen kompakten und elektrischen Kombi sehen werden.

Wer auf sowas wartet, wird sich sicher auf 2023 freuen. Wer aber noch etwas Zeit mitbringt und keinen Druck hat, der kann sicher noch 1-2 Jahre warten, denn das werden so langsam die letzten umgebauten Verbrenner sein. Dann stehen auch bei Stellantis die Elektro-Plattformen an und da gibt es dann sicher bessere Eckdaten.

