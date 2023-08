Opel: Neue Connected Services für alle Modelle

Opel hat seine zahlreichen Connected Services für Pkw- und Nutzfahrzeugmodelle neu strukturiert und in drei Paketen zusammengefasst: Connect ONE, Connect PLUS und demnächst Connect PREMIUM.

Kunden können die Pakete über die myOpel App oder den OpelConnect Store freischalten, ohne die einzelnen Services separat aktivieren zu müssen. Zu den neuen Services gehören unter anderem der EV Trip Planner für Elektrofahrzeuge wie den Opel Astra Electric und den Opel Corsa Electric sowie die Remote Control Funktion zur Fahrzeugortung. Das Angebot wird zu einem Einstiegspreis angeboten und gilt für alle Fahrzeugbestellungen ab dem 3. Juli 2023.

Connect ONE ist das Basispaket und beinhaltet den Fahrzeugnotruf e-Call mit automatischer Standortübermittlung und den Pannennotruf B-Call. Darüber hinaus erhalten Fahrer über die myOpel App Statusmeldungen und Informationen zu verschiedenen Fahrzeugsystemen. Das gesamte Connect ONE-Paket ist beim Fahrzeugkauf inbegriffen und gilt für zehn Jahre, während e-Call und B-Call ein Autoleben lang ohne Zusatzkosten aktiv bleiben.

Connect PLUS bietet umfangreichere Dienste wie Live-Navigation, Fahrzeugfunktionen per App und spezielle Dienste für Elektrofahrzeuge. Kunden können das Paket in den ersten sechs Monaten kostenlos testen und anschließend bei Bedarf ein Jahresabonnement abschließen. In dieser Zeit profitieren sie von einem zeitlich begrenzten Einstiegspreis von 60 Euro pro Jahr oder 6 Euro im Monat ohne Navi (regulär 80 Euro/8 Euro) und 100 Euro im Jahr oder 10 Euro im Monat (statt 120 Euro/12 Euro) mit Navi-Diensten (UPE inkl. MwSt.).

Zu den Connect PLUS-Services im Einzelnen:

Live-Navigation: Die Live-Navigations-Dienste enthalten unter anderem Echtzeit-Verkehrsmeldungen und Wetterinformation, eine Point-of-Interest-Suche und Parkplatzfinder. Neben der normalen Routenplanung, die sich über die App einstellen und dann an das Navigationssystem senden lässt, gibt es für die elektrischen Modelle ganz neu einen EV Trip Planner. Dabei werden Ladezeit, Echtzeit-Verkehr und die Fahrzeugkompatibilität berücksichtigt, um die bestmögliche Route inklusive der erforderlichen Ladestopps zu berechnen. Darüber hinaus lassen sich Tankstellen und Ladesäulen über den Service lokalisieren. Je nach Modell können Fahrer einfach per natürlicher Spracherkennung mit ihrem Navi kommunizieren; monatliche Karten-Updates erfolgen erstmals ohne weitere Hilfsmittel over-the-air.

Die Live-Navigations-Dienste enthalten unter anderem Echtzeit-Verkehrsmeldungen und Wetterinformation, eine Point-of-Interest-Suche und Parkplatzfinder. Neben der normalen Routenplanung, die sich über die App einstellen und dann an das Navigationssystem senden lässt, gibt es für die elektrischen Modelle ganz neu einen EV Trip Planner. Dabei werden Ladezeit, Echtzeit-Verkehr und die Fahrzeugkompatibilität berücksichtigt, um die bestmögliche Route inklusive der erforderlichen Ladestopps zu berechnen. Darüber hinaus lassen sich Tankstellen und Ladesäulen über den Service lokalisieren. Je nach Modell können Fahrer einfach per natürlicher Spracherkennung mit ihrem Navi kommunizieren; monatliche Karten-Updates erfolgen erstmals ohne weitere Hilfsmittel over-the-air. Remote Control und E-Remote Control: Per Remote Control lassen sich via Smartphone die Türen öffnen und schließen sowie Scheinwerfer oder Hupe aktivieren. Dies hilft beim Auffinden des eigenen Fahrzeugs beispielsweise auf einem großen Parkplatz. Außerdem lässt sich so in der App kontrollieren, ob das Auto tatsächlich verriegelt ist. Fahrer von elektrischen Opel-Modellen können E-Remote Control zum Starten und Beenden von Ladevorgängen per App nutzen. Ebenso lassen sich über die myOpel App Ladepläne und Zeitpläne zur Vorklimatisierung des Fahrzeugs erstellen und diese einstellen.

Per Remote Control lassen sich via Smartphone die Türen öffnen und schließen sowie Scheinwerfer oder Hupe aktivieren. Dies hilft beim Auffinden des eigenen Fahrzeugs beispielsweise auf einem großen Parkplatz. Außerdem lässt sich so in der App kontrollieren, ob das Auto tatsächlich verriegelt ist. Fahrer von elektrischen Opel-Modellen können E-Remote Control zum Starten und Beenden von Ladevorgängen per App nutzen. Ebenso lassen sich über die myOpel App Ladepläne und Zeitpläne zur Vorklimatisierung des Fahrzeugs erstellen und diese einstellen. Vernetzter Alarm: Dieser neue Dienst wird voraussichtlich ab Ende 2023 verfügbar sein und kann für alle Fahrzeuge freigeschaltet werden, die ab Werk mit einer Diebstahlwarnanlage sowie einer OpelConnect-Box ausgestattet sind. Damit lässt sich prüfen, ob der Alarmstatus aktiviert ist. Wenn die Alarmanlage ausgelöst wird, geben auf Wunsch Push-Nachrichten in der App detaillierte Informationen zum Fahrzeug, zu Standort, Datum und Uhrzeit sowie Grund für den Alarm.

Weitere OpelConnect Services sollen in Kürze folgen und werden im Connect PREMIUM-Paket vorgestellt.

-->