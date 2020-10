Oppo startet bei der Deutschen Telekom

Oppo will in Deutschland durchstarten und macht seit einigen Monaten durchaus Druck. Doch wer ganz oben mitspielen möchte, der benötigt langfristig auch die Netzbetreiber und Oppo scheint hier auf einem guten Weg zu sein. Seit Mai ist man bei Vodafone vertreten und nun ganz offiziell bei der Deutschen Telekom.

Deutsche Telekom mit Reno4-Reihe von Oppo

Laut Oppo startet man mit der neuen Reno4-Reihe bei der Telekom, der Fokus liegt also auf der Vermarktung von 5G. Neben Deutschland wird Oppo übrigens auch in den Niederlanden und Polen bei der Telekom starten. Laut Oppo ist das Teil vom „Ausbau der Marktpräsenz in Europa“ – folgt bald o2 Deutschland?

Die BBK-Marke OnePlus startete übrigens auch letztes Jahr bei der Telekom, doch ist dort bisher nur mit den Highend-Modellen vertreten. Das OnePlus Nord gibt es zum Beispiel nicht bei der Telekom. Wird Oppo diese Lücke füllen? Und wird die Telekom auch Vivo aufnehmen, wenn die bald in Deutschland starten?

Wer Interesse an den neuen Reno4-Modellen von Oppo bei der Telekom hat, der findet diese ab sofort im Online Shop der Telekom. Man bietet das Oppo Reno4 Z 5G, das Oppo Reno4 5G und das Oppo Reno4 Pro 5G an. Anderes Thema: Wir haben 2020, können wir uns bitte vom 5G-Zusatz beim Namen verabschieden?

