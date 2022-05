Oppo feiert 2 Prozent Marktanteil bei Premium-Smartphones

Oppo feiert diese Woche die aktuellen Zahlen von GfK und hat diesbezüglich sogar eine Pressemitteilung für das Find X5 Pro veröffentlicht, was seit Ende März bei uns verkauft wird. Im April kam Oppo damit auf 2 Prozent Marktanteil in Deutschland.

Oppo als neue Premium-Alternative

Für Oppo ein Grund zum Feiern, man sieht sich damit bestätigt, eine Alternative für Samsung und Apple zu sein. Immerhin bezeichnet Oppo die Premium-Klasse auch wirklich als Premium-Klasse und schaut sich Smartphones ab 1.250 Euro an.

Für Xiaomi beginnt Premium ja schon bei 300 Euro, was natürlich ein Witz ist, denn das ist in der heutigen Zeit (leider) nicht mal mehr Mittelklasse. Es gibt keine klare Definition für Premium, ich würde hier aber bei ca. 800 bis 900 Euro starten.

Oppo möchte als Premium-Marke in Europa bekannt sein, das ist vermutlich auch der Grund, warum BBK derzeit OnePlus lieblos behandelt. Das Oppo Find X5 Pro ist fast identisch, aber es ist deutlich teurer und hat so eine höhere Gewinnmarge.

Ich vermute mal, dass dieser Trend in den nächsten Jahren anhält und wir das auch beim Oppo Find X6 Pro vs. OnePlus 11 Pro sehen werden. OnePlus hat für BBK den Grundstein im Highend-Bereich gelegt, Oppo setzt jetzt mit höheren Preisen an.

Wir freuen uns über den Erfolg unserer ganzen Find X5 Serie. Insbesondere das Pro-Modell hat Begeisterung ausgelöst. Wir haben damit eine deutliche Fußspur auf unserem Weg zur Premium-Marke hinterlassen. Den gehen wir konsequent weiter, indem wir unseren Kunden mit selbst entwickelten Innovationen exklusive Mehrwerte bieten.

