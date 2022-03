Xiaomi wächst weiterhin extrem schnell

Xiaomi konnte auch 2021 ordentlich zulegen und man hat den Eindruck, als ob Pandemie und Co. komplett egal waren. Laut eigenen Angaben hat man 190,3 Millionen Smartphones verkauft und feiert sich bereits als weltweite Nummer 3.

Xiaomi (noch) hinter Apple und Samsung

Die Angabe mit der Platzierung beruht allerdings auf der Analyse von Canalys, die wir hier ja auch immer wieder gerne aufgreifen, da Samsung und Apple leider keine Zahlen nennen. Laut Canalys liegt der Marktanteil von Xiaomi bei 14,1 Prozent.

Xiaomi selbst ist um 30 Prozent gewachsen, was bei Smartphones in der heutigen Zeit wirklich beachtlich ist, denn dieser Markt ist eher rückläufig und gesättigt. Es gibt da aber eine Lücke, die Xiaomi gut ausfüllt: Huawei verliert an Bedeutung.

Diese Lücke wollen derzeit alle ausfüllen, auch BBK greift mit Oppo oder Realme massiv an, bisher liegt Xiaomi aber vorne. Was vermutlich auch an der unglaublich großen Masse an Smartphones liegt, die Xiaomi derzeit auf den Markt wirft.

Xiaomi möchte bis 2024 übrigens die Nummer 1 werden und bei Apple mache ich mir mit Blick auf die Zahlen keine Sorgen, die wird man 2022 ablösen. Spannender wird das Battle mit Samsung, die ja mal kurz davor waren, dass Huawei sie ablöst. Dann kam die Huawei-Krise und man hatte Glück. Jetzt steht jedoch Xiaomi bereit.

Eine Schwäche hat Xiaomi aber noch: Premium-Smartphones. Die will man jetzt angehen und man spricht hier von 24 Millionen Einheiten und einem Wachstum von 160 Prozent, aber für Xiaomi ist alles ab 300 Euro schon Premium. Und da wäre ich mal so frei und würde behaupten, dass das noch nicht die Premiumkategorie ist.

