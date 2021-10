Oppo Find X4 Pro, ein Android-Tablet und erste Foldables

Oppo hat im Rahmen eines Events in China ein bisschen über 2022 gesprochen und ein großes Thema war auch die Integration von OnePlus. Diese zwei Marken gehören zu BBK, doch jetzt ist OnePlus offiziell eine Untermarke von Oppo.

Oppo Find X4 Pro für 2022 geplant

Das ändert aber nichts an der Strategie für Anfang 2022, man möchte wieder mit zwei Flaggschiffen angreifen. Neben einem OnePlus 10 Pro ist also auch ein Oppo Find X4 Pro (nennt man noch nicht konkret so) geplant. Oppo möchte jetzt in die Top 3 der Premium-Hersteller und dieser Schritt ändert nichts an der Strategie.

-->

Außerdem hat Oppo ein erstes Tablet für die erste Jahreshälfte geplant, damit haben wir eigentlich noch Ende 2021 gerechnet. Ich vermute aber mal, dass man dieses Android-Tablet zügig zeigt und wir hier eher über Q1 als Q2 sprechen.

Oppo plant wohl erste Foldables

Darüber hinaus hat Oppo auch „Multi-Format-Smartphones“ für 2022 geplant, was wohl so viel wie Foldables bedeutet. Oppo präsentierte zwar letztes Jahr auch das Oppo X, doch das soll bekanntlich ein Konzept bleiben. Es wäre aber auch nicht ausgeschlossen, dass wir ein rollbares Smartphone in einer anderen Form sehen.

Ich hätte ja im Herbst/Winter mit neuen einigen Produkte von Oppo gerechnet, der Fokus scheint aber nun auf Anfang 2022 zu liegen. Vielleicht ist auch hier die Chip-Krise der Grund, denn diese macht die Planung für Hersteller nicht gerade leicht.

Was wäre wenn: Das Google Pixel Tablet Google gibt sich in diesem Jahr viel Mühe mit dem neuen Pixel-Smartphone und dann steht da auch die erste Pixel-Smartwatch im Raum. Was fehlt? Richtig, es gibt kein Tablet. Oder doch? Es gibt einen möglichen Hinweis für ein Comeback. Kommt…28. September 2021 JETZT LESEN →

-->