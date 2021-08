Das Android-Tablet von Oppo rückt näher

Oppo hat wohl ein erstes Android-Tablet geplant, welches wir noch 2021 sehen werden. Nun hört man von einer Quelle aus China, dass es sich wohl eher in der gehobenen Klasse einordnen wird und angenehm schmale Displayränder bekommt.

Warum habe ich die neue MatePad-Reihe als Beitragsbild gewählt? Nun, die Quelle spricht davon, dass es in diese Richtung gehen wird. Es könnte ein größeres Tablet mit über 10, vielleicht sogar über 12 Zoll werden (zumindest eine Version davon).

Einige Android-Tablets für 2021 geplant

Es steht schon seit letztem Jahr im Raum, dass Oppo endlich in den Tablet-Markt einsteigen will und damit ist man in der BBK-Gruppe nicht alleine, denn Realme hat sein eigenes Android-Tablet schon im Juni als Realme Pad offiziell angekündigt.

Xiaomi hat zu einem Event im September geladen, auf dem wir auch das neue Mi Pad 5 (oder jetzt nur noch Xiaomi Pad 5) für Europa sehen könnten. Vielleicht hat man bei Oppo, Realme, Vivo und Co. bereits eine Antwort darauf geplant.

Es tut sich jedenfalls wieder etwas im Android-Tablet-Markt, auch wenn Google die eigenen Tablets vor zwei Jahren eingestellt hat und Android für Tablets quasi nicht mehr weiterentwickelt. Schön, dass andere Hersteller das aber ändern wollen.

