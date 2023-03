Oppo Find X6 Pro: Flaggschiff-Smartphone mit der besten Triple-Kamera?

Oppo wird uns kommende Woche das Find X6 Pro zeigen, aber es wäre möglich, dass es nicht global startet. Selbst wenn das Verkaufsverbot irgendwann einmal endet, werden wir es wohl nicht in Deutschland sehen. Was wirklich schade ist.

So langsam tauchen nämlich die ersten Spezifikationen auf und ja, es gibt ein sehr großes, helles und gutes OLED-Display, es gibt einen großen Akku mit 5.000 mAh, es gibt den Snapdragon 8 Gen 2 und mehr. Schön. Doch das ist nicht das Highlight.

Die ersten Bilder zeigen, dass unter anderem die Periskop-Kamera für den Zoom zurückkehrt. Doch nicht nur das, Oppo hat jeder der drei Kameras einen Sensor spendiert, den andere Android-Flaggschiffe auch gerne als Hauptsensor nutzen.

Oppo spart nicht bei der Kamera

Beim Hauptsensor handelt es sich um den Sony IMX989, da geht es nicht besser. Und für Ultraweitwinkel und den Zoom gibt es den Sony IMX890. Diesen Sensor findet man in Modellen wie dem OnePlus 11 als Hauptsensor. Und erste Fotos von Oppo zeigen, dass das eines der beste Kamera-Smartphones 2023 sein dürfte.

Oppo schließt sich also nicht dem Megapixel-Wettrennen an, setzt aber auf eine Kombination aus drei sehr guten Sensoren mit jeweils 50 Megapixel. Letztes Jahr gab es Kritik, dass Oppo einen Abstrich bei der Ultraweitwinkel-Kamera gemacht hat, denn die war beim Vorgänger besser. Und der Zoom wurde auch schlechter.

Oppo hat alle Kritikpunkte für das neue Find-Flaggschiff 2023 beseitigt.

Und man setzt auf eine Zusammenarbeit mit Hasselblad und hat auch wieder den hauseigenen MariSilicon X-Chip verbaut, der nur für die Kamera entwickelt wurde.

Kurz ausgedrückt: Sollte die Software für die Kamera passen, aber das hat sie in den letzten zwei Jahren auch, dann ist das vielleicht sogar das beste Kamera-Smartphone in diesem Jahr. Es wird auf jeden Fall in den Top 3 zu finden sein.

Schade, dass BBK die Lizenzgebühren an Nokia nicht zahlen möchte und die große Offensive von Oppo in Deutschland somit schon wieder vorbei ist. Das OnePlus 11 vermisse ich im Highend-Bereich nicht, das Oppo Find X6 Pro allerdings schon.

