Oppo bringt die neue Reno-Reihe nach Deutschland

Oppo hat heute bekannt gegeben, dass man die neue Reno-Reihe auch zu uns nach Deutschland bringen möchte, sie soll genau genommen in komplett Europa starten und wird in der Fondation Louis Vuitton in Paris vorgestellt.

Das Event findet am 9. September statt, und zwar um 10:30 Uhr deutscher Zeit. Wir haben das Reno 6 schon vor ein paar Monaten gesehen, es geht nun in die gleiche Richtung wie das aktuelle iPhone und hat ein sehr kantiges Design.

Die Details sind eigentlich soweit bekannt, da die neue Reno-Reihe bereits in ersten Ländern wie China verkauft wird. Ich habe euch unten auch einfach mal ein erstes Review (aber Englisch) eingebunden. Interessant wird also: Welche der Modelle wird es bei uns geben (es gibt mehrere) und was möchte Oppo dafür haben?

Wir werden euch dann natürlich hier informieren.

