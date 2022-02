Oppo liefert Hinweis für ein OnePlus 10 Ultra

OnePlus hat heute bekannt gegeben, dass das OnePlus 10 Pro hoffentlich bis Ende März global auf den Markt kommen wird, also auch in Deutschland. Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ein OnePlus 10 Ultra wird auch erwartet.

Das soll im zweiten Halbjahr mit einem neuen OS (also einer neuen Oberfläche für Android) von Oppo und OnePlus kommen. Bestätigt ist das noch nicht, aber Oppo hat heute verraten, dass wir ein neues Spitzenmodell von OnePlus bekommen.

OnePlus 10 Ultra mit Oppo SuperVOOC?

Das Unternehmen möchte im zweiten Halbjahr 2022 ein neues Smartphone auf den Markt bringen, was mit bis zu 150 Watt geladen werden kann. Und ja, das ist die gleiche Technologie, die Realme heute auch gezeigt hat (sind alles BBK-Marken).

Es wäre natürlich möglich, dass wir ein OnePlus 10T Pro sehen werden oder man diese Technologie in ein Nord-Modell packt, aber den zweiten Schritt würde ich mal ausschließen, denn so eine Technologie wird meisten mit dem Flaggschiff gezeigt.

In den letzten Wochen gab es also nur Gerüchte zu einem OnePlus 10 Ultra, was sogar eine Periskop-Kamera mitbringen könnte, jetzt gibt es einen ganz konkreten Hinweis von Oppo selbst. Weitere Details soll es dann aber erst später geben.

PS: Mit Oppo SuperVOOC kann ein Akku mit 4.500 mAh in fünf Minuten von 1 auf 50 Prozent aufladen werden. Womöglich trennt man sich also auch vom eigenen WarpCharge-Branding, denn in der Pressemitteilung wird SuperVOOC erwähnt.

