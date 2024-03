Paramount+ wird Teil des MagentaTV-Angebots

Die Deutsche Telekom bietet ab April mit Paramount+ einen weiteren großen Streaming-Dienst für MagentaTV an.

Kunden können damit Serien- und Filmunterhaltung aus Hollywood streamen, darunter das gesamte „Star Trek“-Franchise, die Serienwelt von Taylor Sheridan „Yellowstone“, „PAW Patrol“ und die „Mission: Impossible“-Filme mit Tom Cruise.

Paramount+ wird sowohl in einer monatlich kündbaren Variante als auch in einem zwölfmonatigen Abonnement angeboten. Kunden, die sich für das zwölfmonatige Abonnement entscheiden, erhalten die ersten drei Monate kostenlos. Die monatliche Grundgebühr beträgt in beiden Fällen 7,99 Euro.

Der Dienst ist tief in die MagentaTV-Plattform integriert und auf verschiedenen Empfangsgeräten verfügbar, darunter AndroidTV-Geräte der Telekom, iOS- und Android-Mobilgeräte sowie weitere Optionen wie AppleTV, Amazon Fire TV und Smart-TVs.

Im Rahmen einer Rabattaktion können User nur noch im März einen Paramount+ Zugang für 12 Monate zum halben Preis buchen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->