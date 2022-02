Paramount+ startet Mitte des Jahres in Deutschland

Deutschland bekommt einen weiteren Streamingdienst. Die meisten von euch haben das vermutlich schon mitbekommen, als Star Trek: Discovery einfach von Netflix verschwand und wir erfahren haben, dass man Paramount+ benötigt.

Der Witz bei dieser Entscheidung: Paramount+ war da noch gar nicht bei uns in Deutschland verfügbar. Und ist es weiterhin nicht. Wir haben letztes Jahr auch nur erfahren, dass es 2022 losgeht. Jetzt gibt es dank der SZ einen groben Zeitraum.

-->

Paramount+ startet Mitte 2022

Paramount+ wird Mitte des Jahres in Deutschland starten. Zunächst wird der Dienst aber nur über Sky verfügbar sein, ähnlich wie bei den Peacock-Inhalten. Er soll später auch einzeln buchbar sein, es gibt aber weder Preise noch Datum.

ViacomCBS, die jetzt nur noch Paramount heißen, erhoffen sich so eine höhere Reichweite zum Start in Deutschland. Und Sky freut sich über neue Inhalte, die Kund:innen anlocken. Die Inhalte von Paramount+ kosten allerdings extra.

Immer mehr Streaminganbieter

Die Auswahl der Dienste wird also größer und ich bleibe dabei, ich begrüße die große Auswahl und Konkurrenz. Das sorgt für Druck bei anderen Anbietern. Ich muss aber auch gestehen, dass die Sache jetzt doch etwas zu komplex wird.

Ich will zum Beispiel einfach nur einen Monat bei Paramount+ buchen und mir die neuen Star Trek-Serien anschauen, das war es. Die Kombination mit Sky ist nicht optimal. Vor allem, da man wohl Sky zusätzlich als Basis dazubuchen muss.

Langfristig gehe ich davon aus, dass nicht alle Streaminganbieter überleben werden. Das Ende ist ja auch noch gar nicht erreicht, denn mit HBO Max steht bei uns irgendwann noch eine Option an. Wir befinden uns allerdings gerade in der Hochphase, wo es jedes Studio (abgesehen von Sony) einfach mal versuchen will.

Das sind eure März-Highlights bei Sky Sky macht wie so oft den Anfang mit den Highlights für kommenden Monat und heute gibt es die neuen Inhalte für März 2022. Diese könnt ihr natürlich nur sehen, wenn ihr z.B. ein Abo bei Sky Ticket gebucht habt. Ihr…17. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->