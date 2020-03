Paris Motor Show 2020 bereits abgesagt

Wir haben in den letzten Tagen zahlreiche Events gesehen, die in der ersten Hälfte des Jahres hätten stattfinden sollen, die nun aber abgesagt wurden. Vor dem Sommer wird kein großes Event stattfinden, das ist sicher. Doch was passiert danach?

Diese Frage wird man sich aktuell unter anderem bei der IFA oder Gamescom stellen. Eine Messe wurde nun aber bereits abgesagt: Die Paris Motor Show 2020. Und das, obwohl sie erst Ende September hätte stattfinden sollen. Die Veranstalter überlegen sich eine Lösung, aber es wird kein großes Event vor Ort in Paris geben.

Die Paris Motor Show wäre in diesem Herbst die Alternative zur IAA gewesen, die dann 2021 wieder in Deutschland stattfinden wird. Es ist eine der größten Automessen mit über einer Million Besuchern. Die Paris Motor Show wird aber vermutlich erst 2022 wieder stattfinden, für den Herbst 2020 ist keine große Automesse geplant.

Finden IFA und Gamescom statt?

Diese Absage wird jetzt vermutlich bei den Veranstaltern der anderen Events für viel Gesprächsstoff sorgen. Ich denke da eben in erster Linie an die beiden großen Events in Deutschland, die Gamescom (Ende August) und IFA (Anfang September).

Zum jetzigen Zeitpunkt bereiten sich die Veranstalter der beiden Messen noch auf die Events vor, aber wenn ich ehrlich bin, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in weniger als einem halben Jahr schon wieder Events von dieser Größe sehen werden.

Vielleicht hat sich die Corona-Krise bis dahin wieder beruhig, was zu hoffe ist, aber schon im Spätsommer tausende von Menschen in Hallen zu packen, ist womöglich keine so gute Idee. Zumal die aktuelle Situation zeigt, dass man die Produkte auch mal ohne ein Event vor Ort ankündigen und auf den Markt bringen kann.

