Shoppen mit PayPal: 20 Euro Cashback möglich

Bei PayPal hat man aktuell eine interessante Cashback-Aktion zur Weihnachtszeit gestartet. Bis zu 20 Euro können Kunden damit zurückerhalten.

Wer bis zum 31. Dezember 2020 dreimal für mindestens 30 Euro bei teilnehmenden Händlern mit PayPal einkauft, kann sich einmalig 20 Euro Cashback sichern. Die Aktion steht ausschließlich in Deutschland ansässigen Personen zur Verfügung, die mindestens achtzehn Jahre alt sind und die Teilnahme an der Aktion vorher hier aktiviert haben.

Die drei berechtigten Käufe in Höhe von jeweils mindestens 30 Euro können bei den Shops bei About You, Cyberport, Home 24, Lego.com, Parfumdreams und Rewe Paketservice durchgeführt werden. Die drei Käufe können bei einem oder verschiedenen Händlern getätigt werden. Für die Teilnahmeberechtigung an der Cashback-Aktion werden jeweils drei unabhängige Transaktionen berücksichtigt.

Die Gutschrift der Prämie erfolgt in der Regel innerhalb von fünf bis sieben Werktagen nach Abschluss der Verifizierung der berechtigten Käufe. Obacht: Die Prämie wird nur an die ersten 17.000 berechtigten Teilnehmer ausgezahlt, die erfolgreich an der Cashback-Aktion teilgenommen haben. Die Auszahlung erfolgt also nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Ausgeschlossene Transaktionen (Klicken zum Anzeigen)

Folgende Transaktionen sind von den berechtigten Käufen ausgeschlossen: (1) Geld senden/empfangen (einschließlich Zahlungen, die als Zahlungen für „Waren und Dienstleistungen“ deklariert wurden); (2) Spenden für wohltätige Zwecke; (3) Einkäufe über PayPal.me; (4) Einkäufe, die direkt über die PayPal Business Debit Mastercard® und nicht über ein gültiges Konto erfolgen; (5) Vor Ort Zahlungen bei teilnehmenden Händlern. Berechtigte Käufe, die zurückgegeben, erstattet, nicht korrekt erfasst oder aus sonstigen Gründen nicht innerhalb des Aktionszeitraums abgeschlossen werden, sind von der Teilnahme an der Cashback-Aktion ausgeschlossen.

