Peloton packt Werbung in die Workouts

Peloton kämpft und muss dringend mehr Geld verdienen. Jetzt scheint man eine Möglichkeit zu nutzen, die viele Investoren und Nutzer immer wieder vorgeschlagen haben: Den Umsatz mit den bereits bestehenden Peloton-Nutzern weiter steigern.

Wer bereit ist, so viel Geld für ein Abo und die Hardware zu zahlen, der mag die Marke sicher sehr und shoppt dann womöglich auch das Outfit, welches die Person trägt, die das Workout leitet. Und daher gibt es dafür eine neue Push-Meldung.

Peloton: Outfit nach dem Workout kaufen

Bei einem Autor von Connect The Watts gab es am Ende eines Workouts eine kleine Push-Meldung und er hat aus Interesse auf diese geklickt. Dann kam direkt eine Mail und in dieser waren Links für das Oberteil und die Hose im Workout enthalten.

Peloton hat etwa 6 Millionen Nutzer, wobei nicht alle aktiv sind und ein Abo haben und diese Workouts machen. Doch man blickt auf eine Kundschaft, die viel Geld für Fitness ausgibt und da würde es sicher noch mehr Möglichkeiten, als nur ein Shirt und eine Hose geben. Man könnte diesen Bereich auch für Werbepartner öffnen.

Bisher ist das noch eine Testphase, die Peloton „Shop the Class“ nennt und die ab dem 14. November für alle Bike-Nutzer verteilt werden soll. Peloton gibt auch an, dass man das weiter ausbauen möchte. Ein sehr teures Rudergerät ist jedenfalls nicht die Lösung für die Marke, das könnte aber doch sehr vielversprechend sein.

Stellt sich am Ende nur die Frage, wie weit Peloton geht. Am Anfang kaufen sicher ein paar Nutzer ein paar Shirts, aber das hat Grenzen. Ein offenes System für mehr Partner wäre lukrativer, kann bei einer so teuren Plattform aber auch kritisch von den Nutzern aufgenommen werden. Mal schauen, wie sich das 2023 entwickelt.

