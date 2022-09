Peloton: Neues Rudergerät ist sehr teuer

Peloton kämpft mit Problemen, will diese aber spätestens ab 2023 in den Griff bekommen. Dafür gibt es mehrere Lösungen, die helfen sollen, unter anderem auch ganz neue Hardware. In den USA startet jetzt erstmals ein ganz neues Rudergerät.

Peloton Row kostet über 3.000 Dollar

Das Ding ist: Peloton möchte 3195 Dollar dafür haben. Und da ist noch kein Abo für die Kurse dabei, das kostet in den USA weitere 44 Dollar pro Monat (39 Euro pro Monat sind es in Deutschland). Das ist ehrlich gesagt verdammt viel Geld dafür.

Beim Bike nimmt Peloton die US-Preise in Euro, wobei ich beim aktuellen Kurs nicht mehr damit rechnen würde. Wir haben noch keinen Preis für Deutschland, aber falls Peloton Row zu uns kommt, dann wird die Hardware mindesten 3.200 Euro kosten.

Zahlt man das Rudergerät über zwei Jahre ab und packt noch das Abo dazu, ohne das diese Hardware meiner Meinung nach sinnfrei ist, sind das über 170 Euro pro Monat. Ich bin ja jemand, der gerne mal ein paar Euro mehr für Fitness ausgibt, da mir sowas extrem wichtig ist, aber das ist wirklich happig für so ein Rudergerät.

Ich stelle mir auch die Frage: Gibt es eine Zielgruppe dafür. Klar, einen Hometrainer nutzt man daheim, sowas gab es auch schon vorher, aber Rudergeräte? Die gibt es im Gym und ich nutze sie auch mal, aber eher für das Warm-up und nicht lange.

Mal schauen, ob das Peloton Row die Marke wieder nach vorne bringt, aber da es noch teurer als die anderen Produkte ist und ich die Preisgestaltung als das große Problem von Peloton sehe, glaube ich nicht daran. Mehr Details gibt es bei Peloton.

