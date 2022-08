Großes Performance-Update: Google macht Google TV schneller

Seit dem Schritt von Android TV zu Google TV gab es immer wieder Beschwerden, dass Google TV nicht so performant sei. Diese Kritik kam auch bei Google an und daher hat man in den letzten Wochen die Performance von Google TV optimiert.

Google TV: Bessere Performance dank Update

In einem Support-Eintrag verrät Google, dass man die Performance von Google TV verbessert hat und das OS jetzt deutlich flüssiger laufen sollte. Das betrifft in erster Linie die Startseite, bei der man jetzt etwas schneller mit einer Serie starten kann.

Diese Optimierungen werden jetzt nach und nach verteilt und kommen nach und nach bei allen Nutzern an. Google TV benötigt jetzt auch weniger RAM, was für ein paar Modelle von Drittanbietern, die Google TV als Basis haben, von Vorteil ist.

Durch CPU-Optimierungen und Verbesserungen bei der Cache-Verwaltung haben wir die Ladezeit des Google TV-Startbildschirms beim Starten verkürzt, sodass Sie schneller mit dem Durchsuchen von Sendungen und Filmen beginnen können.

Da Speicher außerdem oft ein Problem ist und es schon über 10.000 Apps gibt, hat Google ein neues „Free up storage“-Menü eingebaut, wo ihr den Speicher besser verwalten könnt. Und die App-Installation sollte jetzt „reibungsloser“ ablaufen.

Google möchte das Erlebnis von Google TV in diesem Jahr weiter optimieren und hat noch mehr geplant. Vermutlich wird es dann im Herbst auch noch einen neuen Chromecast geben. Und die folgenden Optimierungen werden aktuell verteilt.

Google TV: Performance-Update Changelog

Performance

Improvements to GTV UI loading time at startup (rolled out to 3P devices, coming soon to CCwGTV)

Improvements to Live tab loading speed

Memory usage reduction for overall better performance improvements

Improvements to GTV UI latency when switching between tabs and scrolling through a tab

Improvements to kids profile loading speed

Storage

“Free up space” option in Settings

App hibernation (devices running S+ only) in-use

Under-the-hood improvements to how GTV handles app installations, decreasing storage-related errors when trying to install new apps

Background process that automatically frees up storage

