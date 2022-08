Thor: Love and Thunder landet schon am 8. September bei Disney+

Disney feiert im September wieder den Disney Day und passend dazu hat man ein paar Dinge rund um diesen Tag geplant. Unter anderem auch ein paar Premieren bei Disney+, dem mittlerweile wichtigsten Produkt des Unternehmens.

So feiert am 8. September bereits „Thor: Love and Thunder“ die Streamingpremiere bei Disney+ und kann dort mit einem Abo kostenlos gestreamt werden. Das ging mal wieder flott, der letzte Marvel-Film kam auch sehr schnell zu Disney+.

Disney bietet die Filme zwar nicht mehr parallel zum Kino an, dafür zerstört man sich damit ein bisschen den digitalen Verkauf, denn wozu sollte man das tun, wenn ein Monat bei Disney+ günstiger ist und noch die anderen Inhalte mitbringt.

Sieht für mich derzeit nach einer gezielten Strategie von Disney aus, um Disney+ noch stärker zu pushen. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, denn genau darauf habe ich gepokert und mit daher das Kinoticket bei diesem Thor-Film gespart.

