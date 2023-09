Philips Hue unterstützt ab sofort Matter

Matter ist ein neuer Standard für Smart Home, der zum Beispiel dafür sorgt, dass Produkte unterschiedlicher Marken miteinander kommunizieren können. Als einer der größten Anbieter für Leuchten ist Philips Hue hier natürlich mit von der Partie.

Das Matter-Update sollte eigentlich schon viel früher kommen, wurde dann aber verschoben und im August für Herbst angekündigt. Herbstanfang ist zwar erst am Wochenende, doch die Philips Hue Bridge wurde aktualisiert und kann jetzt Matter.

Geht dazu in eure Hue-App, klickt auf Einstellungen, dann auf Smart Home, dann auf das blaue Plus oben, dann auf andere Apps und schon sollte euch der gleiche Text begegnen, den ich in der App sehe. Bedenkt aber auch, dass nicht alle Hue-Funktionen über Matter verfügbar sind, der Wechsel lohnt sich also nicht immer.

