Neue OLED-Technologie: Philips plant wohl Smart TV für 2023

Samsung hat sich viele Jahre gegen OLED bei TVs gewehrt, doch in diesem Jahr gab es das lang erwartete Comeback. Und das auch direkt mit einem ganz neuen OLED-Panel, denn Samsung Display verkauft jetzt QD-OLED-Displays für TVs.

Man setzt also auf die „Quantum Dots“ und nutzt das bei OLED, was laut ersten Tests das derzeit beste OLED-Erlebnis sein soll. Doch die Technologie ist teuer in der Produktion und daher gibt es momentan nur sehr wenige Smart TVs damit.

Samsung selbst bietet eine Modell an (Samsung S95B) und dann gibt es noch eines von Sony (Sony A95K), das war es (es gibt noch Monitore damit). Doch das wird sich wohl 2023 ändern, denn Samsung Display plant mehr Panels dafür ein.

Philips testet einen ersten QD-OLED-TV

Und Philips ist wohl kommendes Jahr dabei, denn bei HDTV hat man verraten, dass man mit der QD-OLED-Technologie von Samsung experimentiert. Sowas würde man aber eher nicht öffentlich sagen, wenn es nicht schon konkrete Pläne gäbe.

Aktuell gibt es intern einen Prototyp und die finale Entscheidung soll erst später verkündet werden. Philips will im Februar 2023 neue Smart TVs zeigen, doch ich vermute, dass der Deal schon in trockenen Tüchern ist. Finde ich aber gut, denn LG benötigt bei OLED TVs mehr Konkurrenz und Samsung kann diese durchaus bieten.

