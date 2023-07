Pikmin 4 erobert nach Veröffentlichung die Verkaufscharts

Die Geschichte der Pikmin-Serie reicht bis ins Jahr 2002 zurück, und obwohl die Serie seitdem zahlreiche Ableger und Nachfolger erhalten hat, ist seit der Veröffentlichung des letzten Teils einige Zeit vergangen. Mit Pikmin 4 will Nintendo die Serie wieder ins Rampenlicht rücken.

Das exklusive Spiel für die Nintendo Switch ist seit dem 21. Juli im Handel erhältlich und hatte einen sehr erfolgreichen Start – zu Recht, wie ich finde. Pikmin 4 ist ein rundum gelungenes Spiel, das nach dem Durchspielen der zuvor veröffentlichten Demoversion ganz oben auf meiner Kaufliste steht.

Pikmin – Immer noch durchaus eine beliebte Serie

Laut GfK Entertainment, einem deutschen Marktforschungsunternehmen mit Sitz in Baden-Baden, ist der neueste Teil der Reihe direkt nach seiner Veröffentlichung auf Platz 1 der Verkaufscharts für Nintendo Switch eingestiegen. Damit verdrängte das Spiel außerdem den Nintendo Switch-Exklusivtitel The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom auf Platz zwei.

