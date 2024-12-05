Plant Sonos ein Abo-Modell für die Speaker

Die Zahlen von Sonos sehen zwar ganz gut aus, aber das Wachstum der Marke ist begrenzt und es häufen sich die Hinweise, dass man das womöglich mit einem Abo-Modell steigern könnte. Laut Sonos gibt es derzeit aber keine Pläne dafür.

Sonos: Neue App für neue Abos?

Doch es wäre nicht das erste Unternehmen, was Pläne für die Zukunft im Vorfeld dementiert. Aber welche Hinweise gibt es? Wired hat mit einigen Personen rund um Sonos gesprochen, unter anderem mit Andy Pennell, der die Apps untersucht.

Ihn hat immer gewundert, warum Sonos die neue App komplett überarbeitet hat. Nicht nur die Optik, auch das Backend, alles wurde erneuert. Und Dinge wanderten in die Cloud, was Sonos mehr Kontrolle gibt. Außerdem hat Wired auch mit einem alten Mitarbeiter gesprochen, der bei der Entwicklung der neuen App beteiligt war.

Er war zwar nicht direkt involviert, aber ihn hat es gewundert, wie viel Geld man bei Sonos in diese App gepumpt hat. Nach dem Rollout der App gab es viel Kritik und Patrick Spence entschuldigte sich. Er gab auch an, dass ein Comeback der alten App nicht möglich sei. Andy Pennell sieht jedoch keinen Grund, warum das so ist.

Vielleicht benötigt der Sonos Ace die neue App, das kann er nicht genau sagen, die restliche Hardware läuft aber wunderbar mit der alten App. Hat Sonos also einen größeren Plan, den man im Hintergrund verfolgt und eine neue App voraussetzt? Ist der Ace-Kopfhörer wirklich der Grund, warum die alte App nicht wieder kommt?

Sonos: Neuer Bereich kommt 2025

Nächstes Jahr steht ein komplett neues Produkt bei Sonos an, eine TV-Box, wird es das Abo in Kombination mit einem TV-Dienst von Sonos geben? Mit Sonos Radio HD hat man ja schon die Fühler nach einem Abo-Modell vorsichtig ausgestreckt.

Langfristig gehe ich fest davon aus, dass auch Sonos ein Abo (oder mehrere Abos) einführt, sie sind zu lukrativ und andere Unternehmen zu erfolgreich damit. Man muss nur schauen, wie man das mit der Hardware löst, denn diese wird bei einem Abo oft preiswerter angeboten, die Hardware von Sonos ist aber eben relativ teuer.

Grundsätzlich finde ich das nicht schlimm, aber nur, wenn man das Abo nicht für den aktuellen Funktionsumfang benötigt. Von mir aus kann Sonos einen Dienst nach dem anderen einführen, wichtig ist nur, dass der aktuelle Stand so bleibt.