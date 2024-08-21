Sonos schließt Comeback der alten App aus

Die neue App von Sonos wurde in diesem Jahr zu einem deutlich größeren Thema als ich das erwartet habe, als sie im April vorgestellt wurde. Es fehlten doch noch zu viele Funktionen und vor allem das neue Design der Sonos-App wurde abgestraft.

Sonos betonte, dass die App bleibt und besser werden soll, aber das führte auch zu Problemen und zwei geplante Produkte, über die wir gestern berichtet haben, sind daher später geplant. Aber Sonos dachte über ein Comeback der alten App nach.

In einer Fragerunde auf Reddit bestätigte Patrick Spence das Gerücht und gab an, dass man wirklich bis vor wenigen Tagen die alte S2-App zurückbringen wollte. Es sei aber nicht möglich. Das Problem sei in diesem Fall aber nicht die App selbst.

Auch die Software in der Cloud und auf den Speakern wurde angepasst und würde mit der alten Version der App weniger stabil laufen. Sonos hat es wirklich versucht und der Chef selbst ist „enttäuscht“, dass man die alte App nicht mehr nutzen kann.

Statement von Sonos