Sonos schließt Comeback der alten App aus
Die neue App von Sonos wurde in diesem Jahr zu einem deutlich größeren Thema als ich das erwartet habe, als sie im April vorgestellt wurde. Es fehlten doch noch zu viele Funktionen und vor allem das neue Design der Sonos-App wurde abgestraft.
Sonos betonte, dass die App bleibt und besser werden soll, aber das führte auch zu Problemen und zwei geplante Produkte, über die wir gestern berichtet haben, sind daher später geplant. Aber Sonos dachte über ein Comeback der alten App nach.
In einer Fragerunde auf Reddit bestätigte Patrick Spence das Gerücht und gab an, dass man wirklich bis vor wenigen Tagen die alte S2-App zurückbringen wollte. Es sei aber nicht möglich. Das Problem sei in diesem Fall aber nicht die App selbst.
Auch die Software in der Cloud und auf den Speakern wurde angepasst und würde mit der alten Version der App weniger stabil laufen. Sonos hat es wirklich versucht und der Chef selbst ist „enttäuscht“, dass man die alte App nicht mehr nutzen kann.
Statement von Sonos
Der Trick ist natürlich, dass Sonos nicht nur die mobile App ist, sondern auch die Software, die auf Ihren Lautsprechern und in der Cloud läuft. In den Monaten seit der Einführung der neuen mobilen App haben wir die Software, die auf unseren Lautsprechern und in der Cloud läuft, aktualisiert, sodass S2 heute weniger zuverlässig und weniger stabil ist als früher. Nach umfangreichen Tests sind wir widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass eine Neuveröffentlichung von S2 die Probleme eher verschlimmern als verbessern würde. Ich bin sicher, das ist enttäuschend. Für mich war es enttäuschend.
Tja, das übliche Problem der aktuellen Zeit: Es MUSS alles zwingend irgendwie in die Cloud. Auch wenn es gar keinen Sinn macht.
Schön dass es einer Firma jetzt mal so derbe auf die Füße fällt (wenn auch sehr zum Ärger und Leidwesen der Nutzer).
Was bin ich in diesem Moment froh, dass ich seit Ewigkeiten die automatischen Updates aus habe und erst abwarte, wie das neue Update anläuft.
Kann mir irgendwer erklären, welchen Merhwert die Auslagerung von Funktionen in die Cloud jetzt mit sich bringt? Ich meine, das einzige was in meinen Augen ggf. aus der Cloud kommen muss, sind aktuelle Listen mit den aktuellen URLs der diversen Streaming-Sender. Vielleicht noch akutallisierte Schnittstellen zu sowas wie Spottify u.ä. (wobei das eher Dinge für ein Update sind). Zumal die Sonos App doch ohnehin nur was tut, wenn sie im aktuellen WLAN auch Geräte sieht. Oder kann die „neue“ S2 App neuerdings von überall mein Sonos System steuern?
Die einzige Stelle, wo ich für Sonos Cloud Anbindung sehe, ist für diese Multi-Store Shop Management Geschichte, wo dann die Zentrale die Musikauswahl organisieren will/kann. Aber selbst das ist eine zuschaltbare Option, die für „Normalanwender“ unnötiger Balast ist.
Oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen?
Also ich hatte bisher keine Probleme mit der neuen App, außer das sie wesentlich mehr Akku zieht als die alte.