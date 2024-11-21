Sonos geht ab 2025 neue Wege: Neues Produkt indirekt bestätigt

Sonos baute sein Portfolio in den letzten Jahren spürbar aus, der Schritt in Autos oder ein Kopfhörer sind nur zwei Beispiele. Für 2025 steht allerdings ein wirklich interessanter Schritt an, denn Sonos soll dann eine eigene TV-Box geplant haben.

Diese steht schon seit 2022 im Raum und vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass Sonos hier mit The Trade Desk zusammenarbeitet. Das Unternehmen hat ein OS für solche Boxen entwickelt, welches diese Woche offiziell vorgestellt wurde.

Ihr könnt euch das Video zu Ventura aber eigentlich sparen, denn es ist nicht viel zu sehen, aber die passende Pressemitteilung ist interessant. Darin bestätigt man die Zusammenarbeit mit Sonos und es kommt auch Patrick Spence selbst zu Wort.

Wir bei Sonos haben uns verpflichtet, unseren Kunden das beste Home Entertainment-Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, die Integration von Premium-Audio und -Video mit The Trade Desk und dem Ventura OS zu erforschen.

Sonos „erforscht“ also, was man mit dem OS für Streaming machen kann, was eine indirekte Bestätigung der Gerüchte ist. The Trade Desk liefert die Basis und Sonos wird das OS den eigenen Wünschen anpassen und entwickelt die Hardware selbst.

Sonos TV Box: Wie will man sich abheben?

Heißt? Wir bekommen einen Apple TV von Sonos mit einem eigenen OS, welches aber eine Basis von The Trade Desk nutzt, das auch andere Unternehmen kaufen können. Kennt man so von Android TV, doch mit Google wollte man nicht arbeiten.

Letztes Jahr haben wir erfahren, dass die Box um die 150 bis 200 Dollar kosten soll und natürlich alle Dinge wie Dolby Vision und Dolby Atmos und alle Apps für die großen Streaminganbieter mitbringen wird. Die Frage ist nur, warum man es macht.

Man bekommt für etwas mehr als 150 Euro einen Apple TV, der alles kann, es gibt von Amazon sogar günstigere Alternativen und die Auswahl mit Android TV ist auch groß. Wie möchte sich Sonos in diesem hart umkämpften Markt abheben? Das ist derzeit noch unklar, aber wir werden es wohl im ersten Halbjahr 2025 erfahren.

