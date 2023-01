Plant Sony eine PlayStation 6 statt PlayStation 5 Pro?

Tom Henderson gilt als zuverlässige Quelle in der Gaming-Branche und er hat uns auch schon viele Details zur neuen PlayStation 5 geliefert. Diese Woche wollte er aber nochmal klarstellen: Das wird keine PlayStation 5 Slim. Das wird gerne falsch interpretiert, denn Sony plant eher sowas wie eine neue PlayStation 5 (Gen. 2).

Das Design wurde zwar optimiert und das Laufwerk ausgelagert und wird bald nur noch extern angeboten, aber so richtig Slim wird die neue PS5 nicht. Es geht eher um Kosteneinsparungen und Optimierungen der Produktion. Die läuft angeblich im April an und die neue Version der PlayStation 5 kommt wohl gegen September.

Kommt danach schon die PlayStation 6?

Und wie geht es weiter? Kommt danach eine PlayStation 5 Pro? Diese hat die Quelle doch immerhin für 2025 in den Raum geworfen. Nun, diese Aussage wurde etwas revidiert diese Woche, denn Tom Henderson ist sich nicht mehr sicher, ob das wirklich eine PlayStation 5 Pro oder doch direkt eine PlayStation 6 wird.

Die schlechte Liefersituation hat dafür gesorgt, dass sich das bei dieser Generation von Konsolen sehr stark verzögert hat und eine gute Verfügbarkeit beginnt erst jetzt so langsam. Daher wäre es denkbar, dass Sony keine Pro-Version plant und der Fokus zunächst darauf liegt, das Potenzial der PlayStation 5 besser zu nutzen.

Sony hat die PlayStation 4 sehr lange unterstützt, was viele Entwickler bisher noch davon abgehalten hat, bei der PlayStation 5 all in zu gehen. Das ändert sich gerade und da wäre es vielleicht nicht die beste Botschaft, wenn zeitnah eine PlayStation 5 Pro kommt. Vor allem, warum? Nur für etwas mehr Power? Davon ist genug da.

